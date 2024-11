Lula recebe Guterres e defende ‘G20 Social’ em próximas edições

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2024 - 13:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 16 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado (16), no Rio de Janeiro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e sugeriu que o G20 Social seja realizado nas próximas edições da cúpula.

“Falei ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que vamos dialogar com as próximas sedes do G20 para que adotem como prática a realização do G20 Social, ouvindo as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil”, escreveu o petista na rede social X.

A mensagem é acompanhada por um vídeo, no qual o presidente brasileiro afirma ter convidado o seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para participar da cerimônia de encerramento da cúpula social para “motivá-lo a fazer o G20 Social” no próximo ano, tendo em vista que o país é a próxima sede.

A reunião bilateral foi a primeira de Lula na cúpula e foi pautada também pela programação do evento no Rio, pelo G20 Social, além do andamento da COP29 e das negociações sobre clima e meio ambiente que acontecem em Baku, no Azerbaijão, segundo nota oficial do governo. (ANSA).