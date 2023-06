Lula recebe Fernández e destaca relação estratégica comArgentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 16:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 26 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta segunda-feira (26) a relação “estratégica” com a Argentina ao receber seu homólogo, Alberto Fernández, no Palácio do Planalto.

O encontro entre o petista e o líder argentino ocorre no ano do 200º aniversário das relações diplomáticas entre os países.

Em discurso após a reunião de mais de uma hora, Lula disse que o vínculo “estratégico” com o país vizinho tem um longo passado e lembrou os encontros entre os então presidentes do Brasil, José Sarney, e da Argentina, Raúl Alfonsín, nos anos 1980, após os governos militares.

Esta é a quarta visita de Fernández ao Brasil desde o início do ano e, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o presidente argentino veio ao país a convite de Lula. (ANSA).

