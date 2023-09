Lula recebe Campos Neto pela primeira vez

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 28 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu pela primeira vez nesta quarta-feira (27) o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, após nove meses de divergências sobre as taxas de juros.

O encontro de 1h20 aconteceu no Palácio do Planalto e também teve a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Reunião foi muito boa, muito produtiva, muito cordial. A conversa transcorreu muito bem. Eu penso que foi um encontro institucional, de construção de relação”, disse Haddad.

Segundo o ministro, a conversa foi “excelente” e de “alto nível”. Desde o começo do ano, Lula tem criticado Campos Neto por conta do patamar elevado da taxa Selic e já acusou o chefe do Banco Central de “não entender de Brasil e do povo”.

Em meio às pressões, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC reduziu a taxa básica de juros pela segunda vez seguida em 0,5 ponto percentual, para 12,75%, em 20 de setembro. (ANSA).

