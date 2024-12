Lula recebe Arthur Lira em meio a crise sobre emendas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se reuniram nesta quinta-feira, 26, em meio a um impasse entre Poderes após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar o bloqueio do pagamento de cerca de R$ 4,2 bi de emendas de comissão.

O encontro aconteceu no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência, e só foi registrado na agenda oficial do chefe do Executivo após a chegada do carro que levou Lira até o Alvorada.

Na segunda-feira, 23, Dino suspendeu o pagamento de emendas de comissão que não teriam cumprido critérios de transparência para sua execução. A medida incomodou deputados.

O magistrado ainda determinou a instauração, pela Polícia Federal, de um inquérito para apurar suspeitas de irregularidades na destinação dos recursos.

Após se reunir com Lula, Lira sentará ainda hoje com líderes partidários, na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados.