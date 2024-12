Lula recebe alta após 5 dias internado por hemorragia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 12:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 15 DEZ (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (15), após ter passado cinco dias internado devido a uma hemorragia intracraniana.

A informação foi confirmada pela infectologista Ana Helena Germoglio, médica da Presidência da República, em coletiva de imprensa sobre o estado de saúde do petista.

“Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, o presidente está de alta hospitalar e deve voltar para casa já, já”, disse.

Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, o mandatário deve ficar em São Paulo pelo menos até quinta-feira (19), quando passará por uma tomografia de controle. “Se tudo estiver bem, ele poderá ir para Brasília”, explicou, acrescentando que “viagens internacionais estão proibidas até segunda ordem”.

“Os próximos 15 dias serão de mais cuidado, atividades físicas estão completamente proibidas, o máximo que ele pode fazer é passear”, disse Kalil. O presidente, no entanto, poderá retomar as atividades normais do cargo, como reuniões com ministros.

Lula passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma intracraniano decorrente da queda sofrida no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro passado. Dois dias depois, foi submetido à embolização (fechamento) de uma artéria para minimizar o risco de novas hemorragias. (ANSA).