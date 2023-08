Lula rebate críticas de ator de ‘Hulk’ sobre Cúpula da Amazônia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 8:42 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu as críticas do ator americano Mark Ruffalo, intérprete do “Hulk” e ativista ambiental, sobre os resultados da Cúpula da Amazônia realizada na semana passada em Belém, no Pará.

“Proteger a floresta é realmente um desafio imenso. A Cúpula da Amazônia reuniu países da região de forma inédita para isso”, disse o governante nas redes sociais.

Segundo Lula, houve avanços reais “em uma trajetória para transformar a região com um modelo que combina desenvolvimento sustentável e preservação ambiental”.

Na última quinta (10), Ruffalo havia criticado o documento final assinado pelos países da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica (Otca), a chamada “Carta de Belém”, por não incluir metas claras para a preservação da floresta.

“O senhor é um dos meus heróis, Lula, mas me parte o coração ver que a Declaração de Belém não tem metas concretas para proteger a floresta. É uma emergência climática, e nós não temos tempo a perder”, escreveu o ator. (ANSA).

