Lula reage a fake news sobre religião e diz que Bolsonaro tenta manipular fé das pessoas

Por Lisandra Paraguassu

SÃO BERNARDO DO CAMPO (Reuters) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou o início de sua campanha eleitoral para reagir a notícias falsas alimentadas pelo bolsonarismo que o colocam contra as religiões evangélicas, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro (PL) procura manipular a fé das pessoas.

“Ele está tentando manipular, ele é na verdade um fariseu. Está tentando manipular a boa fé dos homens e mulheres evangélicas que vão a igreja tratar da sua fé”, disse Lula.

Recentemente, aumentaram os boatos e notícias falsas vinculando Lula e o PT à possibilidade de que se fechem igrejas evangélicas em um eventual governo petista. Em reportagem da rádio CBN, o deputado Marcos Feliciano admitiu que ele tem dito isso às pessoas, mesmo reconhecendo que não tem informações que possa levar a essa afirmação.

Ao falar da pandemia, Lula disse que Bolsonaro foi negacionista e não acreditou na medicina e na ciência, mas apenas em suas próprias mentiras.

“Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio é esse Bolsonaro”, disse. Recentemente, outra informação falsa veiculada em redes sociais foi uma deturpação de um vídeo de Lula em que fazem parecer que ele admitia um pacto com o demônio.

“Eu quero que ele ouça: não vai haver mentira ou fake news que mantenha você governando, Bolsonaro”. disse. “Os trabalhadores querem dizer a você, presidente fajuto, genocida, que a gente não quer um governo que alimenta o ódio.”

RAÍZES

Lula fez seu primeiro ato de campanha na porta da fábrica da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, na região do ABC, na Grande São Paulo, em um momento para reviver o início da sua carreira como sindicalista.

Em um pequeno carro de som, como aqueles usados durante as famosas greves do ABC nas décadas de 1970 e 1980, Lula falou a alguns milhares de operários na troca de turno da fábrica.

“Eu devo praticamente tudo que eu vivi na vida, tudo que aprendi na política, nas vitórias e nas derrotas, eu devo a essa categoria extraordinário chamada de metalúrgicos do ABC”, afirmou.

Ao final do discurso, ao lembrar como a categoria encolheu nos últimos anos, Lula se emocionou ao citar que trabalhadores podem estar hoje sem emprego e dormindo na rua.

“Eu vim aqui hoje, nesse dia em que a gente começa a campanha eleitoral, para dizer que nós vamos ganhar as eleições para presidente. Nós, não eu, vamos ganhar porque esse pais precisa de nós.”