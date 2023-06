Lula quer se reunir com presidente da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2023 - 10:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (13) que quer se encontrar com seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, durante sua viagem a Roma para ver o papa Francisco.

Lula deve se reunir com o líder da Igreja Católica, que ainda se recupera de uma cirurgia abdominal, no próximo dia 21 de junho, logo antes de sua aguardada etapa na França para se encontrar com o presidente Emmanuel Macron, um de seus principais interlocutores na Europa.

“Eu quero não apenas encontrar com o Papa, mas eu quero encontrar com o presidente da Itália e depois vou participar de um debate econômico em Paris”, disse Lula na estreia de seu programa ao vivo “Conversa com o Presidente”.

O petista, no entanto, não falou em se reunir com a premiê Giorgia Meloni. “Eu estou indo à Itália visitar o Papa, mas sabe quanto tempo faz que não vem um governante italiano no Brasil? Muitos anos, muitas décadas”, acrescentou Lula – o último primeiro-ministro da Itália a visitar o Brasil foi Matteo Renzi nas Olimpíadas de 2016.

“Nós temos 30 milhões de descendentes de italianos no Brasil.

Eu acho que o Brasil é o maior país italiano fora da Itália. E o cara não vem aqui por quê? Ou porque não é convidado ou porque não se sente bem-vindo aqui. Eu vou tomar a iniciativa”, prometeu Lula. (ANSA).

