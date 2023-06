Lula quer que Mattarella e Meloni visitem o Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2023 - 10:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 27 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou hoje que gostaria que seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni visitassem o Brasil.

“É engraçado porque há uma paixão maior do Brasil pela Itália do que dos italianos por nós. Fiquei pensando que o presidente Mattarella já tem 77 ou 78 anos [na verdade, são 81 anos] e nunca veio ao Brasil, a primeira-ministra nunca veio ao Brasil, e vários outros políticos importantes nunca vieram ao Brasil”, disse Lula em seu programa semanal na internet.

“Acho isso ruim porque temos 30 milhões de descendentes de italianos aqui. Lembro que quando fomos disputar as Olimpíadas, fui falar com a delegação italiana e falei para eles: ‘Não estou pedindo voto para vocês, estou dizendo que vocês têm a obrigação de votar no Brasil porque a maior cidade italiana fora da Itália é no Brasil [São Paulo], o segundo país italiano do mundo é o Brasil'”, acrescentou.

Na quarta-feira passada, em visita a Roma, Lula convidou Mattarella e Meloni para visitar o país. (ANSA).

