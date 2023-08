Lula quer investidores estrangeiros para obras da Petrobras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 15:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 02 AGO – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou nesta quarta-feira (2) que o país garante previsibilidade aos investidores estrangeiros e destacou os futuros projetos em infraestrutura e de expansão da Petrobras.

Segundo ele, nesta “nova etapa política”, o Brasil vai atrair investidores com base em “credibilidade, previsibilidade e estabilidade política, jurídica, social e financeira”.

O mandatário também afirmou que a Petrobras terá todas as suas políticas de desenvolvimento reformadas: “Volta a ser uma empresa não apenas de petróleo, mas de energia, produzindo tudo aquilo que estiver na transição energética para uma economia verde”.

As declarações foram dadas em café da manhã com correspondentes internacionais no Palácio do Planalto. (ANSA).

