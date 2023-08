Lula quer falar com Biden sobre reforma do Conselho de Segurança

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 12:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 29 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (29) que vai discutir com seu colega americano, Joe Biden, a proposta de reforma do Conselho de Segurança da ONU e reiterou as críticas sobre a postura do organismo diante da guerra na Ucrânia.

“A gente quer renovar os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Queremos que entrem outros países para poder dar mais representatividade à ONU. Então o Brasil quer entrar, a África quer entrar, a América Latina, a Alemanha, a Índia. É uma das coisas que pretendo falar com Biden agora em Nova York [durante a Assembleia Geral da ONU]”, disse Lula em sua live semanal nas redes sociais.

Atualmente, o Conselho de Segurança tem apenas cinco membros permanentes: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

Segundo o presidente, se a ONU “não tiver uma governança forte, não resolve a invasão da Ucrânia pela Rússia”. “É falta de direção da ONU. Só os países que estão no Conselho de Segurança fazem guerra”, acrescentou.

Lula concluiu o raciocínio afirmando que quer saber de paz.

“Não quero saber de guerra, a minha guerra é contra a fome, o desemprego, a desigualdade”, ressaltou. (ANSA).

