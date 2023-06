Lula quer discutir uso de moedas alternativas ao dólar em comércio exterior no G20 e no Brics

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 15:17 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta sexta-feira, 23, o uso de moedas alternativas ao dólar para transações comerciais internacionais. Em Paris, Lula disse que irá pautar o debate nas cúpulas do Brics (bloco formado com Rússia, China, Índia e África do Sul), em Johanesburgo, em agosto, e do G20, em Nova Délhi, em setembro.

A pauta agrada a potências rivais dos Estados Unidos, por contestar a predominância da moeda norte-americana como padrão internacional.

O presidente já propôs a criação de uma moeda sul-americana com essa finalidade, bem como uma no âmbito do Brics. Brasil e China estabeleceram neste ano as bases para transações diretas entre real e yuan, sem necessidade de conversão ao dólar.

“Tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso a gente criar novas moedas para fazer comércio. Não sei por que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Não sei por que Brasil e China não podem fazer nas nossas moedas. Por que eu tenho que comprar dólar? Essa discussão está na minha pauta e se depender de mim ela vai acontecer na reunião do Brics e também na reunião do G20.”

