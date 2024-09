Lula fará pronunciamento em rede nacional nesta sexta-feira

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 11:27 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará pronunciamento à nação, transmitido em rede nacional de TV e rádio, às 20h desta sexta-feira, 6. A fala deve fazer alusão à data de 7 de setembro, data da Independência do Brasil.

A confirmação foi dada pelo ministro da Defesa, José Múcio, em entrevista ao Broadcast Político, do Estadão. O chefe da pasta ainda afirmou que a relação entre o chefe do Planalto e as Forças Armadas está pacificada.

Agenda

Lula viaja à Goiânia (GO) nesta sexta-feira em meio às acusações de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O petista, que ainda não se pronunciou, deve ser reunir com o ministro ainda hoje.

Segundo nota da Secom, Almeida foi convocado a dar explicações ao ministro-chefe da Controladoria Geral da União (CGU), Vinicius de Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias.

Na nota, a Secom sustenta que o próprio Silvio Almeida disse que irá encaminhar ofício à CGU e ao Ministério Público pedindo esclarecimento do caso. A Comissão de Ética da Presidência da República também decidiu abrir apuração.

“O governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem”, diz a nota.