Lula promete ‘tirar poder’ do crime organizado

(ANSA) – BRASÍLIA, 07 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu hoje (7) o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para reforçar a luta contra o crime organizado com a participação das Forças Armadas, que entrou em vigor nesta semana.

A GLO é importante para “ver se a gente combate definitivamente o crime organizado neste país”, disse o mandatário na live semanal “Conversa com o Presidente.

“Precisamos combater muito o tráfico de armas, de drogas, cigarro. A gente está tratando isso com muita seriedade, vamos retirar o poder do crime organizado”, prometeu Lula.

Com o decreto de GLO, 2 mil militares do Exército, 1,2 mil da Marinha e 600 da Aeronáutica atuarão até maio em uma operação conjunta com a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outras forças de segurança.

Os focos serão os portos do Rio de Janeiro, Santos (SP) e Itaguaí (RJ), bem como os aeroportos do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP), que estão entre as principais rotas de exportação de drogas para o exterior.

Além disso, Lula destacou que o Exército e a Aeronáutica vão trabalhar na fronteira entre Brasil e Paraguai, inclusive no Lago de Itaipu. (ANSA).

