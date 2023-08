Lula promete novo PAC para 11 de agosto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/08/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 1 AGO (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira (1º) que vai lançar o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no próximo dia 11 de agosto, no Rio de Janeiro.

O PAC foi uma das bandeiras do segundo mandato do petista no Palácio do Planalto, a partir de 2007, com pesados investimentos em infraestrutura para estimular a economia.

Agora, a expectativa é de que o programa também tenha uma forte pegada ambiental, com aportes vultosos em energias renováveis.

“Eu queria que o povo brasileiro se preparasse porque, no dia 11, nós vamos no Rio de Janeiro lançar o PAC”, disse Lula em sua live semanal nas redes sociais.

O novo PAC deve ser dividido em seis áreas: transportes, infraestrutura urbana, social, saneamento básico, comunicações e energia.

Em julho passado, Lula disse que o programa serviria para “mostrar qual é a cara do Brasil que queremos entregar”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias