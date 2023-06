Lula promete interceder para libertar bispo na Nicarágua

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 22 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (22) que vai interceder junto ao governo da Nicarágua para libertar um bispo condenado e preso por se opor ao regime de Daniel Ortega.

O caso diz respeito ao bispo de Matagalpa, dom Rolando José Álvarez, sentenciado a 26 anos de reclusão por supostas tentativas de “minar a integridade nacional” e mantido em regime de prisão domiciliar.

“A Igreja está com um problema na Nicarágua porque tem bispo preso, e a única coisa que a Igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir à Itália”, disse Lula durante uma coletiva de imprensa em Roma no dia seguinte à sua reunião com o papa Francisco.

“Eu pretendo falar com o Daniel Ortega a respeito de liberar o bispo. Não tem por que o bispo ficar impedido de exercer sua função na Igreja. Eu vou tentar ajudar, se puder, essas coisas nem sempre são fáceis”, acrescentou.

A Igreja Católica vem sofrendo perseguições por parte do regime Ortega, que já a definiu como uma “ditadura perfeita”. O líder sandinista está no poder de forma ininterrupta desde 2007 e foi reeleito para seu quarto mandato consecutivo em 2021, em eleições realizadas após a prisão de sete possíveis adversários.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias