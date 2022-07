Lula promete criar Ministério das Causas Indígenas

SÃO PAULO, 27 JUL (ANSA) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas para as eleições de outubro, prometeu nesta quarta-feira (27) criar um Ministério das Causas Indígenas caso volte ao poder em 2023.







A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL e busca se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro, criticado internacionalmente por fazer vista grossa para a devastação da Amazônia e as ameaças à sobrevivência de comunidades nativas.

“Os ministérios que eu tinha, eu vou recriá-los: Ministério da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, da Pesca. Vou criar o Ministério das Causas Indígenas nesse país, e terá que ter um índio no ministério, não precisa ser um branco de terno e gravata, pode ser um índio”, declarou Lula.

Segundo o ex-presidente, “não precisa ser um advogado ou militar ” para “tomar conta” da Fundação Nacional do Índio (Funai).

“Pode ser um indígena. Eles estão preparados, eles se formaram, conhecem o problema deles”, acrescentou.

Lula ainda disse que a Amazônia terá um “papel especial” em seu mandato, bem como os outros biomas brasileiros. “É preciso que a gente leve muito a sério a importância climática no planeta Terra, e o Brasil tem muita responsabilidade”, declarou.

Em seus oito anos no Planalto, o petista nunca teve um Ministério das Causas Indígenas, tema que historicamente é subordinado ao Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com Lula, a Amazônia tem de ser de “todo mundo, embora o Brasil tenha soberania sobre ela”. “A gente pode construir, com os cientistas do mundo inteiro, com os governos do mundo inteiro, o jeito de pesquisar a Amazônia, explorar todo o seu potencial de desenvolvimento, para que a gente gere emprego para as pessoas que trabalham na Amazônia”, ressaltou. (ANSA).