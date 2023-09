Lula prepara últimos detalhes de reforma ministerial

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 06 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está para anunciar uma minirreforma ministerial, que deve incluir a demissão da ministra do Esporte, Ana Moser, ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica e que deve ser substituída por um político do “centrão”.

Lula e Moser conversaram por cerca de uma hora na última terça-feira (5), no Palácio do Planalto, mas a saída da ministra ainda não foi oficializada. “O técnico entra com um time em campo, mas no decorrer do jogo ele vai mudando. É muito difícil chamar uma pessoa para dizer: ‘Eu vou precisar do teu ministério’. Essa é a política, nós precisamos construir maioria no Congresso”, afirmou o petista no programa Conversa com o Presidente.

Moser deve ser substituída pelo deputado federal André Fufuca (PP), correligionário do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vem pressionando o governo para ampliar o espaço do “centrão” nos ministérios. Em troca, Lula espera obter uma margem mais confortável de votos para aprovar seus projetos no Congresso.

As negociações entre o presidente e Lira, que foi aliado do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL), já duram quase dois meses.

“A reforma ministerial está caminhando”, afirmou ontem o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin (PSB), após uma reunião com Lula.

Alckmin poder ter que deixar o Ministério do Desenvolvimento para dar lugar ao atual ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), cuja pasta atual seria entregue ao deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, partido do “centrão” e ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias