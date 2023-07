‘Lula pode plantar esperança’, diz diretor de festival italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/07/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 JUL (ANSA) – Por Lucas Rizzi – No fim de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará por videoconferência do principal festival de cinema na Itália dedicado ao público infanto-juvenil e falará para uma plateia ansiosa para saber mais sobre as complexidades do Brasil.

O Giffoni Film Festival acontece de 20 a 29 de julho, na pequena cidade de Giffoni Valle Piana, na Campânia, e Lula será uma das estrelas de um elenco que inclui diversos ministros italianos e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

Em entrevista à ANSA, o diretor do evento, Claudio Gubitosi, conta que, na preparação da programação, os jovens sempre são questionados sobre com quais protagonistas da vida política, social e econômica eles gostariam de se encontrar.

“Lula está há tempos entre as 10 personalidades com quem gostariam de debater, porque o presidente do Brasil representa para eles uma oportunidade formativa e de crescimento”, diz Gubitosi, acrescentando que o petista pode “plantar a semente da esperança para uma juventude que vive em uma sociedade que não consegue lhes transmitir confiança”.

Segundo o diretor, Lula é um “patrimônio que faz parte da história do mundo” e simboliza um país “muito amado” pelo público do Giffoni Film Festival por sua complexidade, contradições e belezas naturais.

Gubitosi chegou a se reunir com o presidente em Roma, no mês passado, em encontro intermediado pelo professor Domenico De Masi, amigo de ambos. “Foi uma conversa muito intensa, vi um homem tranquilo, mas ansioso para colocar em movimento a máquina social do Brasil. Pude constatar como seu olhar está constantemente voltado às faixas mais frágeis”, relata.

Criado em 1971, o Giffoni tem um forte teor social e reúne milhares de crianças e adolescentes de toda a Itália, que discutem com diretores, atores e lideranças políticas algumas das principais questões da atualidade.

Gubitosi cita como exemplos de temas urgentes para o público juvenil os fenômenos migratórios, a fuga de cérebros para o exterior, o medo de uma devastação ambiental e o “drama do desmatamento da Amazônia”.

“São estes alguns dos temas que estão no coração das jovens gerações, e o presidente Lula encarna tudo isso: compromisso e paixão civil, luta política, afirmação da legalidade, proximidade aos mais frágeis, a ideia de uma cooperação concreta com todos os países da América Latina e de uma maior solidariedade internacional”, ressalta.

Já confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, a participação de Lula no festival deve durar cerca de 30 minutos, mas a data exata ainda não foi definida. “Não faltarão perguntas de nossos jovens, e Lula terá a oportunidade de enviar uma mensagem que, tenho certeza, eles jamais esquecerão”, diz o diretor.

Ao todo, o festival exibirá 150 filmes de 35 países e também receberá convidados internacionais, como os atores britânicos Matt Smith, o “Daemon Targaryen” de “A Casa do Dragão”, e Asa Butterfield, o “Otis” de “Sex Education”. (ANSA).

