Lula planeja se reunir com prefeito de Roma na semana que vem

(ANSA) – BRASÍLIA, 13 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que visitará Roma na semana que vem para uma audiência com o papa Francisco, planeja se encontrar com o prefeito da capital, Roberto Gualtieri.

“Está previsto que o presidente Lula tenha um encontro com o prefeito Gualtieri”, informou uma fonte do Palácio do Planalto consultada pela ANSA.

O mandatário declarou hoje de manhã que também gostaria de se encontrar com o “presidente da Itália”, Sergio Mattarella.

Por enquanto, o governo brasileiro continua trabalhando na elaboração da agenda de Lula na Itália. (ANSA).

