Lula perderia eleição para Bolsonaro, Tarcísio e Michelle em SP, diz pesquisa

O presidente Lula (PT) perderia para Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Michelle Bolsonaro (PL) entre os eleitores de São Paulo numa disputa à Presidência da República em 2026. Os números são de pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 14, pela Real Time Big Data.

Nos cenários simulados pelo instituto, o ex-presidente alcança 41% das intenções de voto contra 27% do atual. A mesma corrida tem Ciro Gomes (PDT) com 13%, Eduardo Leite (PSD), com 6%, e votos brancos e nulos somam 6%. Bolsonaro está inelegível até 2030, mas repetiu que representará a oposição em 2026.

Já o governador de São Paulo tem 39% das intenções de voto, ante os mesmos 27% de Lula. Nesse cenário, Ciro tem 14%, Leite, 6%, e brancos e nulos, 7%.

A ex-primeira-dama tem 36% das intenções de voto, contra 28% do petista. O pedetista registra 14%, o governador do Rio Grande do Sul, 6%, e brancos e nulos, 8%.

Lula x Eduardo

Os únicos cenários em que Lula lidera entre os paulistas têm o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, como seu principal adversário.

Em uma das simulações, ocorre um empate técnico, com 29% a 25% a favor do petista. Na outra, Lula chega a 29%, e o deputado a 20%, com menções ainda a Ciro Gomes (13%), ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD, 6%), a Eduardo Leite (5%), e aos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União, 4%), e Romeu Zema (Novo, 3%).

A Real Time Big Data entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 12 e 13 de maio de 2025. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.