++ Lula pede reaproximação da África na cúpula do Brics ++

JOHANESBURGO, 22 AGO (ANSA) – Em discurso nesta terça-feira (22) durante o Fórum Empresarial do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) em Johanesburgo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que desde que voltou ao poder, o país retomou parcerias com os Estados Unidos, a China e a União Europeia, mas faltava “o retorno à África”.

“É inaceitável que, em 2022, o comércio do Brasil com a África tenha diminuído em um terço com relação a 2013, quando era de quase 30 bilhões de dólares. Há muito espaço para crescer. Além de um passado que nos une, também compartilhamos uma visão comum de futuro”, declarou. (ANSA).

