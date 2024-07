Lula pede que franceses votem contra ‘nazistas’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2024 - 11:13 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu aos eleitores franceses que votem contra a extrema direita de Marine Le Pen nas eleições do próximo domingo, 7

Durante evento em Campinas, interior de São Paulo, o petista citou o astro do futebol Kylian Mbappé, ao dizer que os franceses não devem permitir que “os fascistas e nazistas de extrema direita voltem a governar”.

Lula elogiou a politização do atacante da França, que tem se manifestado contra o partido de ultradireita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, vencedor no primeiro turno do domingo passado.

“Um jogador de futebol que poderia ser igual a tantos outros, não, mas ele teve uma formação. Ele aprendeu aquilo na escola, ou aprendeu aquilo com o pai, ou com a mãe”, declarou o presidente, que defende a criação de uma aliança global contra a extrema direita com políticos de centro e centro-esquerda, como o mandatário francês, Emmanuel Macron, e o premiê espanhol, Pedro Sánchez. (ANSA).