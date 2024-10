Lula pede que Boulos não responda a ‘grosserias’ e evite ‘jogo rasteiro’ em debate da Globo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 20:28 Para compartilhar:

Em live surpresa do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), o presidente Lula (PT) se disse confiante na eleição de seu apadrinhado no pleito deste ano. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 3, apontou empate técnico entre o psolista, o influenciador Pablo Marçal e o prefeito Ricardo Nunes.

+ Boulos lidera com 26% em empate técnico com Marçal e Nunes, diz Datafolha

“Queria te dar parabéns pela beleza da campanha que fez até agora. Queria dizer para você que estarei no sábado na frente do Masp na Paulista, às 11h”, disse Lula na live, completando: “Estou confiante. Estou confiante por muitas razões. Quero pedir a todos que já votaram em mim, votar no Boulos.”

O deputado federal aproveitou o momento para alfinetar os seus adversários afirmando que as suas campanhas não estariam criticando as políticas públicas do governo federal. Então, o chefe do Executivo salientou que a “economia no Brasil está crescendo e o desemprego está caindo”.

Lula ainda deu conselhos ao candidato sobre o debate da TV Globo que será realizado hoje às 22h, pedindo que Boulos não respondesse a grosserias de adversários. E encerrou dizendo que irá assistir ao programa ao lado da primeira-dama Janja.

“(Tenha) tranquilidade (no debate). Não jogue o jogo rasteiro do adversário que quiser te atacar. Não responda grosserias. Toda vez que você falar, você lembra que o povo é mais emocional que razão. Então, fale com o coração das mulheres, fale com o coração dos homens, fale com o coração da juventude brasileira pra você ganhar as eleições em SP”, disse ele.