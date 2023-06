Lula pede ‘caminho para paz’ nas escolas após novo atentado no Paraná

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 12:40 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter recebido “com muita tristeza e indignação” a notícia de que um ex-aluno invadiu uma escola em Cambé, no Paraná, e disparou tiros. Uma estudante morreu e outro está hospitalizado em estado grave.

Nas redes sociais, o petista pediu um “caminho para a paz” nas escolas. “Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná.

Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar”, publicou Lula no Twitter.

