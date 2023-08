Lula pede ajuda em prol da Argentina e critica FMI

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/08/2023 - 12:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 22 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta terça-feira (22), na África do Sul, onde participa da XV cúpula dos Brics, sobre a necessidade de ajudar a Argentina, inclusive a possibilidade de fazer comércio em yuanes, e criticou o FMI.

“A Argentina não tem dólares, para vender para o Brasil não precisa (..) agora mesmo, Fernando Haddad (ministro da Fazenda) estava conversando com a Argentina e é possível ajudar tendo o yuan como moeda”, declarou Lula.

“Nós sabemos da situação da Argentina, tiveram uma seca muito forte, eu defendo que nossos irmãos da Argentina possam participar dos Brics, até porque o Brasil não pode levar uma política de desenvolvimento industrial sem a Argentina”, acrescentou.

O petista reforçou que é preciso “compartilhar as coisas que fazemos com a Argentina”, porque ele quer “que a Argentina tenha mais poder de compra”.

O mandatário repassou a conduta do FMI nos últimos anos e questionou a posição do organismo frente à situação enfrentada atualmente pela Argentina.

“Na crise de 2008 o FMI não se manifestou, agora quando tem uma crise na África ou América Latina o FMI resolve falar, dá palpite quando ele deveria ajudar e não ajuda, o dinheiro dele é quase como um cabresto, o país fica preso, olhe a situação da Argentina, por causa do empréstimo que foi feito por interesses políticos do FMI, os US$ 44 bilhões emprestados ao (Mauricio) Macri nas eleições (2019)”, finalizou. (ANSA).

