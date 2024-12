Lula passa por cirurgia de emergência após ser diagnosticado com hemorragia intracraniana

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 10/12/2024 - 6:06 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou passar por uma cirurgia após ser diagnosticado com uma hemorragia intracraniana durante a madrugada desta terça-feira, 10. De acordo com o hospital, seu estado de saúde é estável.

De acordo com o boletim médico, Lula sentiu fortes dores de cabeça durante a noite de segunda-feira, 9, dando entrada no hospital Sírio Libanês, em Brasília. Após passar por exame de imagem, foi constatada a hemorragia, sendo transferido para a unidade de São Paulo.

Segundo a equipe médica, liderada por Roberto Kalil Filho, Lula foi submetido a um craniotomia para drenagem do hematoma. A cirurgia ocorreu sem intercorrências.

Os médicos afirmam que a hemorragia está relacionada com a queda sofrida por Lula no banheiro do Palácio do Alvorada em outubro. Na época, o petista precisou dar ao menos seis pontos na cabeça após o acidente.

Lula está internado na UTI, onde será monitorado pelos médicos. Ainda não há previsão de alta.