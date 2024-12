Lula passa por cirurgia de emergência após hemorragia no crânio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 8:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido a uma cirurgia de emergência na cabeça na madrugada desta terça-feira (10), após médicos constatarem uma hemorragia intracraniana decorrente de um acidente doméstico em outubro.

Após realizar uma série de exames no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, o presidente foi transferido com urgência para a unidade da rede em São Paulo, onde passou por uma “craniotomia para drenagem do hematoma”, segundo boletim médico.

“A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI”, diz o boletim assinado pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis, diretor de governança clínica e diretor clínico do Sírio-Libanês, respectivamente.

“O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor Roberto Kalil Filho [médico pessoal de Lula] e de Ana Helena Germoglio”, acrescenta a nota.

A primeira-dama Janja também está com o presidente. Está prevista uma coletiva de imprensa por volta das 9h no hospital, que teve a segurança reforçada.

Lula, 79 anos, sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em 19 outubro, acidente que impossibilitou sua participação na cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, e na COP29, em Baku, Azerbaijão. (ANSA).