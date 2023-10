Lula passa noite no Alvorada após alta hospitalar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 02 OTT – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a primeira noite no Palácio da Alvorada após receber alta ontem (1º), antes do previsto, do Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido a uma cirurgia no quadril. “Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona”, escreveu o mandatário nas redes sociais.

Lula foi submetido na sexta-feira (29) a uma cirurgia para colocação de uma prótese no quadril direito e também a um procedimento para correção da pálpebra. O presidente deve passar de três a quatro semanas despachando no Alvorada, onde seguirá com a reabilitação ambulatorial sob os cuidados da equipe dos médicos Roberto Kalil, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polesello.

Lula deve retomar as viagens internacionais em novembro, para participar da cúpula climática COP28, nos Emirados Árabes Unidos. (ANSA).

