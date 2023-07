Lula participará por vídeo de festival de cinema na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 16:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará por meio de vídeo da 53ª edição do Giffoni Film Festival, evento dedicado ao cinema infantil italiano, que acontece entre os próximos dias 20 e 29 de julho, em Giffoni Valle Piana, na região da Campânia.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) à ANSA nesta quinta-feira (6).

Além da intervenção do petista, haverá uma mensagem de vídeo da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, seguida da ministra da Universidade e da Pesquisa da Itália, Anna Maria Bernini; dos ministros do Interior, Matteo Piantedosi, da Economia, Giancarlo Giorgetti, do Esporte, Andrea Abodi, da Educação, Giuseppe Valditara, entre outros representantes do governo italiano.

Neste ano, o festival será realizado sob o tema “Indispensável para o crescimento das comunidades e para o desenvolvimento dos territórios, para provocar mudanças, fazer circular ideias, alimentar emoções, partilhar valores” e conta com a participação de 6,5 mil jovens jurados de 22 países.

Ao todo, 150 obras de 35 países, incluindo da Itália, estão em competição. O festival também deve receber muitos convidados nacionais e internacionais, como o ator britânico Matt Smith, considerado um dos mais talentosos de sua geração e conhecido por interpretar Daemon Targaryen na série da HBO, House of the Dragon, que lhe rendeu uma indicação ao prestigioso Critics Choice Awards.

Também são esperados os artistas Asa Butterfield, Carlo Verdone, Mario Martone, Antonio Albanese, Massimiliano Gallo, Sydney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolillo e Giacomo Giorgio. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias