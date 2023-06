Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 7:31 Compartilhe

São Paulo, 27 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 27, às 10h, no Palácio do Planalto, da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2023-2024, informa a agenda presidencial divulgada na noite desta segunda-feira, 26. Às 8h30, Lula fará o programa semanal Conversa com o Presidente, no qual é entrevistado pelo jornalista Marcos Uchôa, no Palácio da Alvorada. Às 15h, o presidente terá uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

