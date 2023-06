Lula participa hoje de abertura do Foro de São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 29 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve discursar hoje (29) na abertura do Foro de São Paulo, organização de partidos de esquerda da América Latina e que é criticada pela oposição no Brasil.

A presença do mandatário no evento desta noite, que será realizado em um hotel de Brasília, foi confirmada na agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto.

“É a primeira reunião presencial do Foro depois da pandemia, em um momento especial com a retomada de governos que se preocupam com a pauta do povo em toda a nossa região”, afirmou ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

“O tema central é o esforço pela integração de nossos países e a construção de uma ordem mundial multipolar e democrática”, acrescentou.

Outro tema em pauta deve ser a guerra na Ucrânia, mas o evento deve receber representantes do partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, além de membros do Partido Comunista da China e assessores do senador americano Bernie Sanders, que se reuniu com Lula em Washington em fevereiro.

Outro assunto que pode criar polêmica é a violação dos direitos humanos na Nicarágua, que deve enviar uma delegação da Frente Sandinista de Libertação Nacional, partido do presidente Daniel Ortega.

Em sua visita ao Vaticano, Lula prometeu interceder junto ao regime sandinista para libertar um bispo católico preso por se opor a Ortega. O senador Rogério Marinho (PL), de oposição, declarou que “o Foro de São Paulo volta a dar as caras e se sente confortável para propagar sua agenda de retrocessos”.

