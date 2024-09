Lula participa de posse de Mauro Campbell no CNJ nesta terça-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 7:50 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta terça-feira, 3, da solenidade de posse do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques como novo Corregedor Nacional de Justiça. O evento ocorrerá no plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) às 10h.

De acordo com a agenda da presidência da República, após o evento, Lula terá uma reunião às 11h30 com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, no Palácio do Planalto. À tarde, às 14h40, o chefe do Executivo se encontrará com os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogerio de Souza.

Após a agenda, às 15h30, Lula terá uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O encontro estava previsto, inicialmente, para esta segunda-feira, 2. Porém, durante a tarde, a agenda da presidência foi atualizada e a reunião foi cancelada.

O último compromisso oficial do dia será às 16h30 com Rui Costa e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.