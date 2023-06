Lula participa de anúncio da COP 30 no Pará e assinatura para início de obra do Porto Futuro II

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2023 - 21:03 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará neste sábado, 17, de cerimônia de anúncio da realização da COP 30 em Belém, no Pará, em 2025. No evento, o chefe do Executivo assinará ordem de serviço para início das obras do Porto Futuro II.

De acordo com a agenda oficial da presidência da República, Lula embarca de Belém rumo a Abaetetuba às 8h, com chegada prevista para as 8h30. Às 9h, o presidente participará de cerimônia de entrega de 222 unidades habitacionais do Residencial Angelin, do programa Minha Casa, Minha Vida.

Logo após, às 10h30, o chefe do Executivo retorna a Belém, com chegada prevista às 11h, para cerimônia de anúncio da realização da COP 30 na capital do Estado, em 2025. O evento está programado para as 11h30. Na solenidade, Lula também assinará a ordem de serviço para início das obras do Porto Futuro II.

Iniciado em março de 2018, o projeto é localizado próximo às margens da Baía do Guajará. A primeira etapa foi inaugurada em agosto de 2020. Na ocasião, foram entregues aos paraenses a ponte construída, a abertura de via pública e o restauro da praça. De acordo com o governo do Pará, além de melhorar a logística e tráfego viário, a primeira etapa do projeto transformou uma área portuária desativada em um moderno parque urbano voltado ao lazer familiar e à prática de atividades esportivas.

Às 13h, será oferecido um almoço a Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e sua esposa, Daniela Barbalho. Às 15h30, está prevista a partida do presidente e da primeira-dama a Brasília, com chegada à capital federal às 18h.

