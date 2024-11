Lula parabeniza Yamandú Orsi por vitória nas eleições do Uruguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2024 - 9:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 25 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, do partido de esquerda Frente Ampla, pela vitória nas eleições realizadas no último domingo (24).

O petista também cumprimentou o ex-mandatário José Pepe Mujica, um dos principais líderes do país e apoiador de Orsi.

“Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe.

Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, acrescentou o presidente brasileiro.

A mensagem do petista foi enviada na noite de ontem, pouco depois de Orsi se proclamar vencedor no segundo turno eleitoral contra Álvaro Delgado, do Partido Nacional, apoiado pelo atual presidente, Luis Lacalle Pou.

Com 100% dos votos apurados, Yamandú Orsi, professor de história, obteve 49,8% dos votos, enquanto Delgado alcançou 45,8%. (ANSA).