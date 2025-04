Lula parabeniza reeleição de Noboa no Equador

(ANSA) – BRASÍLIA, 15 APR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o mandatário equatoriano, o conservador Daniel Noboa, pela reeleição obtida no segundo turno das eleições do último domingo (13), frente à candidata da esquerda, Luisa González.

“Saúdo o povo equatoriano e o presidente reeleito, Daniel Noboa, pelas eleições de domingo, 13 de abril”, afirmou o presidente nas redes sociais.

“O Brasil seguirá trabalhando com o Equador em defesa do multilateralismo, pela integração sul-americana e pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia”, acrescentou Lula.

A vitória de Noboa, do partido Ação Democrática Nacional (ADN), com 55,09% dos votos, foi reconhecida pelo Conselho Nacional Eleitoral do Equador, porém González denunciou fraudes e pediu uma recontagem.

A candidata opositora tem como padrinho político o ex-presidente Rafael Correa, antigo aliado de Lula. (ANSA).