Lula parabeniza Messi por prêmio de ‘Melhor do Mundo’, e internautas apontam indireta para Neymar

31/10/2023 - 13:01

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o seu Twitter/X, nesta terça-feira, 31, para elogiar o jogador Lionel Messi, que foi eleito nesta segunda, 30, como melhor jogador do mundo novamente, prêmio que o craque argentino conquistou pela oitava vez em sua carreira.

“O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada”, escreveu Lula.

Rapidamente, uma série de internautas apontaram uma suposta indireta ao jogador brasileiro Neymar.

“Pode sair do fake, Bruna Marquezine, já te achamos”, comentou um internauta. “Ontem foi a Marquezine e hoje é o presidente do próprio país. Está difícil para o Neymar ultimamente (risos)”, disse outra. “Ele vai se jogar no chão e começar a chorar, cuidado presidente!”, brincou o humorista Marco Luque.

Livramento

Bruna Marquezine chegou a ser relacionada ao tema, por conta de uma outra possível indireta a Neymar. A artista participou do ‘De Frente com a Blogueirinha’, e ao ser questionada sobre um livramento de sua vida, ela deu uma longa gargalhada, e ainda disse que precisaria pensar em um outro.

Não demorou para que internautas apontassem Neymar como o grande “livramento” da vida da atriz.

A atriz e o jogador de futebol viveram um visado relacionamento que chegou ao fim cercado de polêmicas e com rumores de traição. Entre idas e vindas, eles ficaram juntos de 2013 a 2018.

