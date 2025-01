Lula parabeniza Fernanda Torres por conquista no Globo de Ouro: ‘Orgulho do Brasil’

A atriz Fernanda Torres conquistou na noite deste domingo, 5, o prêmio Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em ‘Ainda Estou Aqui’. Nas redes sociais, o presidente Lula parabenizou a artista pela conquista.

“Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres”, escreveu Lula em seu X, antigo Twitter.

Fernanda Torres disputou o prêmio com Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet, levando a melhor e trazendo o prêmio inédito para o País. Com essa vitória, a artista escreve um novo capítulo na história do cinema nacional.