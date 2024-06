Lula: Nós governamos sem nenhuma preocupação de causar qualquer problema aos empresários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 19:34 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser “gratificante” o aumento de patrimônio de empresários nos seus governos e afirmou que não quer causar “qualquer problema” para o setor.

As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 27, durante uma cerimônia de anúncios de investimentos federais no município de Contagem, em Minas Gerais.

“Eu tenho uma coisa que me orgulha. É que, de vez em quando, eu recebo empresário que fala assim para mim: ô Lula, antes de você ser presidente, o meu patrimônio era R$ 200 mil, hoje meu patrimônio é R$ 5 bilhões, é R$ 6 bilhões, é R$ 10 bilhões”, disse Lula.

O presidente acrescentou: “Isso é uma coisa gratificante, porque demonstra que nós governamos sem nenhuma preocupação de causar qualquer problema aos empresários”.

Lula afirmou que quer que o setor “esteja bem, possa produzir cada vez mais, para ele poder pagar cada vez mais salário para o trabalhador e tratar as pessoas com respeito”.

Em outro momento da solenidade, Lula disse que “ninguém é contra empresário ganhar” e afirmou que “é o trabalhador que faz o empresário ficar rico”.

Na ocasião, o petista estava ao lado do empresário varejista Mário Valadares, do município de Contagem, e com a pré-candidata à reeleição à prefeitura, Marília Campos (PT).

Lula aproveitou a solenidade para elogiar a atuação política de Marília e disse que a prefeita tem “grande coração para cuidar do povo de Contagem”.

Após o evento, Lula segue para os municípios de Belo Horizonte e Juiz de Fora, onde também fará anúncios institucionais ao lado de pré-candidatos às eleições deste ano.