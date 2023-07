Lula nomeia quatro novos diretores do DNIT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 8:29 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho, nomearam quatro novos integrantes da diretoria colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), composta ao todo por sete integrantes. Indicados pelo governo federal e aprovados na semana passada pelo Senado, os novos nomes estão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (11).

Foram nomeados: Fabricio de Oliveira Galvão, para exercer o cargo de diretor-geral do DNIT; Carlos Antonio Rocha de Barros, para diretor executivo do órgão; Fabio Pessoa da Silva Nunes, para diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento; e José Eduardo Guidi, como diretor de Infraestrutura Ferroviária da autarquia federal.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias