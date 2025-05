Lula nomeia Márcia Lopes como nova ministra das Mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou e nomeou nesta segunda-feira, 5, Márcia Lopes (PT) para assumir o Ministério das Mulheres no lugar de Cida Gonçalves. A nomeação ocorre após a demissão da ex-ministra e marca o retorno de Márcia à esplanada, que já chefiou o Ministério do Desenvolvimento Social no governo Lula II.

Antes de assumir a pasta das Mulheres, Márcia Lopes atuava como vereadora em Londrina e – além de ter sido ministra no último mandato do petista – também coordenou a área de Assistência Social durante o período de transição governamental, em 2022.

Ela é irmã do ex-ministro Gilberto Carvalho, figura de confiança de Lula, e já chegou a concorrer pela prefeitura de Londrina em 2012, ficando em terceiro lugar. Márcia protagoniza a décima primeira troca ministerial do atual mandato do petista.