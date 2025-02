Lula nomeia Gleisi como ministra das Relações Institucionais

(ANSA) – BRASÍLIA, 28 FEB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (28) a nomeação da deputada e mandatária do PT, Gleisi Hoffmann, como nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, substituindo Alexandre Padilha (PT), que chefiará o Ministério da Saúde.

Lula se reuniu com Gleisi de manhã e “a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência”, informou uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto no início da tarde.

A futura ministra tomará posse em cerimônia “marcada para o dia 10 de março”, conforme o comunicado oficial.

Dessa forma, o presidente dá continuidade à sua aguardada reforma ministerial, iniciada na terça-feira (25) com a demissão da então ministra da Saúde, Nísia Trindade (sem partido), cujo cargo será ocupado por Padilha.

Em termos políticos, o anúncio desta sexta representa um fortalecimento do PT na equipe ministerial do governo, cuja articulação política ficará a cargo de Gleisi, uma das aliadas mais próximas do presidente.

Analistas especulavam que a Secretaria de Relações Institucionais poderia ficar sob o comando de alguma liderança do Centrão, como forma de melhorar o diálogo com a presidência da Câmara, agora sob liderança de Hugo Motta (Republicanos), mas Lula optou por manter a pasta com o PT. (ANSA).