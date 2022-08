Lula nega que terá discurso para evangélicos e diz não querer “guerra santa”

reuters 17/08/2022 - 11:27 Compartilhe

Por Eduardo Simões

(Reuters) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, negou nesta quarta-feira que terá um discurso voltado ao eleitorado evangélico, no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera, e afirmou não querer fazer uma “guerra santa” no país.

Em entrevista à Rádio Super de Minas Gerais, o petista também criticou o uso da religião para fazer política, em meio aos constantes acenos de Bolsonaro ao eleitorado evangélico e à divulgação de notícias falsas, disseminadas inclusive em cultos, que afirmam que, se vencer, Lula fechará igrejas.

“Não sou candidato de uma facção religiosa, eu sou candidato do povo brasileiro. Eu quero tratar evangélico igual católico, igual islâmico, igual judaico, ou seja, eu quero tratar todas as religiões –incluindo as religiões de matriz africana– com respeito com que todas religiões têm que ser tratadas. Eu não quero fazer uma guerra santa neste país”, disse Lula, que é católico.

“A religião é para a gente cuidar da fé, é para a gente cuidar da nossa espiritualidade e não para fazer política. É por isso que não estou preocupado em falar ‘o Lula vai ter um discurso para os evangélicos, Lula vai ter um discurso para os católicos, Lula vai ter um discurso para os islâmicos’. Não!”

Na véspera, durante discurso em São Bernardo de Campo que marcou o início oficial da campanha, Lula rebateu as alegações falsas de que fechará igrejas se vencer o pleito de outubro e acusou Bolsonaro de tentar manipular as pessoas.

Bolsonaro, que tenta a reeleição e, como Lula, é católico, tem comparecido cada vez mais a eventos evangélicos em várias partes do país. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que é evangélica, tem tido participação crescente na campanha do marido e, na véspera, em comício em Juiz de Fora (MG), fez discurso com forte tom religioso.

Pesquisa do instituto Quaest, encomendada pela Genial Investimentos e divulgada nesta quarta, mostrou Bolsonaro à frente de Lula entre os evangélicos, 52% a 28% no primeiro turno, ao mesmo tempo que indicou liderança de 12 pontos do petista sobre o postulante à reeleição quando considerada a totalidade do eleitorado.