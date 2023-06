Lula mantém Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, diz Planalto

Após reunião, o presidente Lula (PT) decidiu manter a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), no cargo. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Na reunião, também esteve o prefeito de Belford Roxo e marido de Daniela, o Waguinho (Republicanos).

+ Ministra é investigada por gastos de R$ 1 milhão com gráficas fantasmas

A ministra pediu desfiliação do União em abril, e afirmou que pretende trocar de legenda para se filiar ao Republicanos, mesmo partido do marido. Assim, o partido pressiona o governo pela troca da chefe da pasta. Atualmente, a sigla mantém mais dois ministérios: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com Waldez Goés, e as Comunicações, com Juscelino Filho.

Antes da reunião, circulava a informação de que Daniela deixaria o cargo a pedido do presidente, que nomearia o deputado Celso Sabino (União-PA) para a pasta. Waguinho saiu em defesa da esposa. Ambos participarem de campanhas nas eleições do ano passado em apoio a Lula.