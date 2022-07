Lula mantém boa vantagem e alcança 52% dos votos válidos em nova pesquisa Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve a liderança na pesquisa da Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28). O petista alcançou 52% das intenções de votos válidos, o que daria a vitória na disputa presidencial contra Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno.







A vantagem de Lula é bem parecida com a da pesquisa anterior. Com a margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou menos, o ex-presidente pode ficar até na margem limite de 50% ou confortável com 54%.

Atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro aparece com 32% dos votos válidos. Ciro Gomes (PDT) aparece novamente na terceira posição, com 9% dos votos válidos, mantendo-se estável após uma queda em pesquisas anteriores.

A pesquisa Datafolha foi feita nos dias 27 e 28 de julho, com 2566 eleitores em 183 cidades. Ela foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo.