Lula manda recado ao seu partido e diz que Boulos é ‘candidato do PT’

25/08/2024 - 7:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva levou três ministros de seu governo para um comício dos candidatos a prefeito e vice de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (PT), realizado neste sábado, 24, no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital. No discurso, Lula mandou um recado para o seu próprio partido e aos demais que apoiam a chapa.

“A gente tem que tratar o Boulos não como um candidato do PSOL, mas candidato do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV, do PDT, de todos os partidos”. afirmou, lembrando: “Essa é a primeira vez que venho a São Paulo para pedir voto para um candidato que não é do PT”.

A legenda chega à campanha eleitoral para a Prefeitura da capital paulista pela primeira vez sem um cabeça de chapa.

Em 2020, o petista Jilmar Tatto teve baixo desempenho e nem sequer foi ao segundo turno, que acabou disputado entre Boulos e Bruno Covas (PSDB). Neste ano, frente à popularidade do nome do PSOL, os petistas venceram a resistência do grupo de Tatto e embarcaram na campanha do aliado com Marta como vice.

Sem citar Pablo Marçal (PRTB), mas numa referência a ele, Lula disse que há candidato se apresentando como fora da política e “gritando” que é honesto. Para o presidente, é preciso reforçar que Boulos é da política, “tem partido, tem compromisso”.

Lula tem intensificado sua presença nos eventos promovidos pela chapa Boulos/Marta. Em seu discurso, Boulos afirmou que, se eleito, contará com parcerias com o governo federal. Mais tarde, em outro ato eleitoral, na zona leste, o palanque do candidato do PSOL contou com a presença do ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.