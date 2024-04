Lula manda indireta a Musk após ataques a Moraes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/04/2024 - 12:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 09 APR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou uma indireta nesta terça-feira (9) para Elon Musk, dono da plataforma X, após os ataques do bilionário contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Hoje temos gente que não acredita que o desmatamento, as queimadas, prejudicam a Terra, e muita gente não leva a sério o que significa a manutenção da vida no planeta e que não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, viagem, para ver se encontra algum espaço lá fora”, afirmou o petista durante evento no Palácio no Planalto, declaração depois reproduzida no próprio X.

“Ele vai ter que aprender a viver aqui, utilizar o muito dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou o presidente.

Musk chamou Moraes de “ditador” por conta do bloqueio de perfis pró-Bolsonaro no X e acusou o ministro de manter Lula “em uma coleira”. (ANSA).