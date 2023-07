Lula ligará para Sánchez para discutir acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 15:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (4) que telefonará para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, novo líder temporário da União Europeia, na próxima quarta (5), na tentativa de avançar nas negociações do acordo UE-Mercosul.

“Precisamos concluir o acordo UE-Mercosul, não há mais explicações para tantos anos de espera. Amanhã vou falar com Pedro Sánchez, presidente do conselho de ministros da Espanha que vai assumir a UE”, declarou Lula na Cúpula de presidentes do Mercosul na Argentina.

Segundo o petista, Sánchez “considera importante fechar o acordo enquanto ele preside a UE”.

“Vou falar com Sánchez para ver se conseguimos. Temos no Brasil material estudado que precisamos enviar para todos os presidentes do Mercosul para definir o texto que queremos apresentar”, concluiu Lula. (ANSA).

