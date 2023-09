Lula lembra 50 anos do golpe no Chile e exalta democracia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 16:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 SET (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) por ocasião do aniversário de 50 anos do golpe militar no Chile, declarando que “é dia de reafirmarmos a democracia como valor essencial para os seres humanos, que sem ela desaparece aquilo que nos faz humanos” “O golpe comandado por Pinochet mergulhou o país numa ditadura de 17 anos de tortura e morte. [Salvador] Allende foi sua primeira vítima, pelo “crime” de tentar fazer do Chile um país mais desenvolvido e mais justo”, disse Lula.

O líder brasileiro também fez alusão a outras ditaduras latino-americanas: “Restaurada a democracia, no Chile, Brasil, Argentina, Uruguai e em todos os países sufocados pelo autoritarismo, nossos povos voltaram a respirar”.

“Hoje é dia de celebrar a democracia, homenagear Allende e repudiar qualquer tentativa de golpe – no Chile, no Brasil, na América do Sul, no mundo. E juntos fazermos a nossa história.

Uma história de liberdade, de combate à fome e de luta contra todas as formas de desigualdade. Um abraço fraterno ao povo chileno”, concluiu Lula. (ANSA).

