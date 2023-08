Lula lança programa para tirar Brasil do Mapa da Fome

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2023 - 20:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 31 AGO (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (31) o decreto que cria o programa Brasil Sem Fome, que estabelece a meta de tirar o país do Mapa da Fome da ONU até 2030.

A assinatura ocorreu em cerimônia realizada em Teresina, no Piauí.

“O problema não é falta de comida, é que o povo não tem dinheiro para o acesso à comida. A gente só vai acabar com a fome ao garantir que todo trabalhador tenha emprego e salário para comprar o que quiser”, declarou o presidente.

“A riqueza produzida não é repartida em igualdade de condições. Alguns podem comer dez vezes por dia, outros ficam dez dias sem comer. Precisamos corrigir”, acrescentou.

O programa também coloca as metas de reduzir a taxa de pobreza e a insegurança alimentar.

Para Lula, o programa, assim como o Bolsa Família, é um paliativo “de urgência, até arrumar definitivamente a casa”.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ressaltou a integração entre programas: “Nós vamos de novo tirar o Brasil do Mapa da Fome, reduzir a pobreza, trazendo dignidade.

Com casa, energia, água, comunicação”.

O ministro também garantiu que haverá diálogo e integração do governo federal com estados e municípios para a aplicação do projeto.

Entre os pontos do programa, está previsto o investimento de R$ 25 milhões para compra de alimentos de agricultura familiar para cozinhas solidárias.

Também estiveram no lançamento a primeira-dama, Janja; as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva; da Igualdade Racial, Anielle Franco; das Mulheres, Aparecida Gonçalves, e o ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França.

O Brasil havia saído do Mapa da Fome em 2014, no governo da petista Dilma Rousseff, mas voltou em 2022, na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, o país registrava cerca de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Ao todo, o Brasil Sem Fome conta com 80 ações e programas do governo federal e mais de 100 metas organizadas em três eixos: acesso a renda, trabalho e cidadania; alimentação adequada e saudável; e mobilização para o combate à fome. (ANSA).

